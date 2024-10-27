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Вест Хэм Юнайтед — Манчестер Юнайтед, результат матча 27 октября 2024, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», пропустив с пенальти на 90+2-й минуте
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир, Англия). «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Саммервилл – 74'     1:1 Каземиро – 81'     2:1 Боуэн – 90+2'    

На 74-й минуте нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл открыл счёт. Ответный мяч «МЮ» на 81-й минуте забил полузащитник Каземиро. Победный мяч хозяев на 90+2-й минуте оформил Джаррод Боуэн, реализовав 11-метровый удар.

После девяти сыгранных матчей «Вест Хэм» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 11 очков.

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