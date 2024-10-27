«Сочи» проиграл «КАМАЗу» в матче Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Сочи». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов (Москва). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 18'
В составе хозяев автором единственного гола стал Иван Козлов. Он отличился на 19-й минуте встречи.
«КАМАЗ» после этой победы набрал 19 очков за 16 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на пятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика», у которой 30 очков.
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