«Сочи» проиграл «КАМАЗу» в матче Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Сочи». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов (Москва). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 1:0.

В составе хозяев автором единственного гола стал Иван Козлов. Он отличился на 19-й минуте встречи.

«КАМАЗ» после этой победы набрал 19 очков за 16 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на пятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика», у которой 30 очков.