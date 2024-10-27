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Кристал Пэлас — Тоттенхэм, результат матча 27 октября 2024, счёт 1:0, АПЛ 2024-2025

«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом (Ланкашир, Англия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Матета – 31'    

В составе «Кристал Пэлас» автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета. Он отличился на 31-й минуте встречи.

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал шесть очков за девять матчей в чемпионате Англии по футболу. Он занимает 17-е место в таблице. «Шпоры», у которых осталось 13 очков, идут восьмыми.

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