«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом (Ланкашир, Англия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

В составе «Кристал Пэлас» автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета. Он отличился на 31-й минуте встречи.

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал шесть очков за девять матчей в чемпионате Англии по футболу. Он занимает 17-е место в таблице. «Шпоры», у которых осталось 13 очков, идут восьмыми.