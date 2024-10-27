«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Серии А

Сегодня, 27 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Думфрис, Зелиньски, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Данило, Камбьязо, Мурильо, Локателли, Фаджоли, Маккенни, Консейсау, Веа, Влахович.

После восьми сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 17 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 16 очков. Возглавляет рейтинг «Наполи», у которого 22 очка.