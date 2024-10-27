Тренер «Локомотива» Галактионов: каждый матч мы должны доказывать, что чего‑то стоим

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Стартовый свисток судьи прозвучит сегодня, 27 октября, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ожидаем интересный и хороший матч. Мы видим по настроению ребят, что движение хорошее, эмоции есть. Те нити игры, которые пропали после паузы на матчи сборных, восстановились.

У нас каждый матч борьба. Каждый матч мы должны доказывать, что чего‑то стоим. Ментальность и психология победителей важны. Надо отталкиваться от себя, а не смотреть на соперника», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 12 матчей. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.