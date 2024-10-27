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«Лион» и «Осер» поделили очки в матче 9-го тура Лиги 1

«Лион» и «Осер» поделили очки в матче 9-го тура Лиги 1
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Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «Осер». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 2
Осер
Осер
1:0 Микаутадзе – 45+5'     1:1 Дьоманде – 47'     2:1 Микаутадзе – 62'     2:2 Траоре – 72'    

В составе хозяев забитыми мячами отметился Жорж Микаутадзе, который оформил дубль. Что касается гостей, то они ответили точными ударами Синали Дьоманде и Хамеда Жуниора Траоре.

Таким образом, «Лион» заработал 14 очков. Он занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Осер» с 10-ю очками идёт 13-м.

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