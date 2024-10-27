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«Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). «Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 16'     0:2 Мусиала – 26'     0:3 Кейн – 57'     0:4 Зане – 65'     0:5 Коман – 71'    

В матче отличились игроки «Баварии» Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Лерой Зане и Кингсли Коман.

После восьми сыгранных матчей «Бохум» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав одно очко. «Бавария» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.

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