«Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). «Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0.
Германия — Бундеслига . 8-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 16' 0:2 Мусиала – 26' 0:3 Кейн – 57' 0:4 Зане – 65' 0:5 Коман – 71'
В матче отличились игроки «Баварии» Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Лерой Зане и Кингсли Коман.
После восьми сыгранных матчей «Бохум» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав одно очко. «Бавария» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.
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