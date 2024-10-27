«Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Бундеслиги

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Экснером (Билефельд, Германия). «Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 5:0.

В матче отличились игроки «Баварии» Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Лерой Зане и Кингсли Коман.

После восьми сыгранных матчей «Бохум» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав одно очко. «Бавария» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.