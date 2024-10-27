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Лунёв: если пропустим больше хоккейного «Динамо», но будем на первом месте, меня устроит

Лунёв: если пропустим больше хоккейного «Динамо», но будем на первом месте, меня устроит
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал пропущенные голы в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Первый пропустил между ног — не повезло, пропустил с близкого расстояния. Второй — хороший удар. Третий — рикошет. Меня больше беспокоят очки команды. Если мы выиграем и пропустим больше хоккейного «Динамо», но будем на первом месте — меня это устраивает», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

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