Лунёв: если пропустим больше хоккейного «Динамо», но будем на первом месте, меня устроит

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал пропущенные голы в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

«Первый пропустил между ног — не повезло, пропустил с близкого расстояния. Второй — хороший удар. Третий — рикошет. Меня больше беспокоят очки команды. Если мы выиграем и пропустим больше хоккейного «Динамо», но будем на первом месте — меня это устраивает», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.