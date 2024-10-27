Тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу над «Химками» в результативном матче

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что игроки обороны не виноваты в большом количестве пропущенных мячей в матче 13‑го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

— Перед игрой мы хотели сыграть «на ноль», но, сожалению, не получилось. Забиваем первый гол и через 30 секунд пропускаем. Не хватает концентрации. Допустили большие ошибки. Тяжёлая игра, соперник искал длинные мячи на Заболотного. «Химки» показали, что у них опытные и обученные игроки: Заболотный, Бакаев, Мирзов. Очень важная победа для нас.

— Чем можно объяснить, что у «Динамо» мало что получалось в плане конструктива?

— Понятно, что не всегда всё идет так, как бы хотелось. Мы хорошо искали мячи между линиями, но плохо реализовывали следующий пас. Хотелось больше остроты, чтобы больше брали ответственность на себя, но весь первый тайм так не получалось.

— Что с игрой в обороне?

— Оборона выигрывала борьбу, но полузащита не следила за вторым мячом. Мы успешно оборонялись, сколько было мячей на Заболотного. Он отличный нападающий, очень опытный и умный. Да, соперник забил нам три мяча, но это не были ошибки обороны и вратаря, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».