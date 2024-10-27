Семь голов — в видеообзоре матча РПЛ «Химки» — «Динамо» Москва

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались подмосковные «Химки» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Динамо» обыграло «Химки» со счётом 4:3.

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На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 26 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.