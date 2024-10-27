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Агент Кристофера Мартинса не исключил уход игрока из «Спартака» зимой

Агент Кристофера Мартинса не исключил уход игрока из «Спартака» зимой
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Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, не исключил уход игрока из клуба в зимнее трансферное окно.

«Уйдёт ли Кристофер из «Спартака» зимой? Всё возможно», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мартинс сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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