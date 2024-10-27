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Комментатор Черданцев: боюсь, Станкович в «Спартаке» — это очередное разочарование

Комментатор Черданцев: боюсь, Станкович в «Спартаке» — это очередное разочарование
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

– Время ли говорить о том, что Станкович не тот тренер, который нужен «Спартаку»?
– Абсолютно! Готов сказать это сейчас. Станкович – крутой футболист. Такое имя в РПЛ – это хорошо. Круто, когда такие фигуры к нам едут. Но мы опять убеждаемся, что имя, которое футболист заработал за годы карьеры, на тренерство никак не влияет. Мы убеждаемся, что «Спартак» сейчас значительно менее интересен, чем был при Гильермо Абаскале. Абаскаля здорово критиковали, и у него не было «слоновьей кожи» в виде титулов, кубков как у футболиста. Но тогда было понятно, что хорошо, что плохо, – Абаскаля было за что критиковать. Здесь непонятно ничего. Уже конец октября, я не понимаю, что делает этот тренер, какие решения и почему он принимает. А прошло уже много времени, первый круг заканчивается. Боюсь, что это очередное разочарование. Не вижу перспектив, чтобы что-то вдруг пошло в значительно лучшую сторону с учётом того, сколько игроков было куплено. Вот есть [Марко] Николич и Станкович – они стартовали одновременно, и посмотрите, какой прогресс у ЦСКА и что у «Спартака», который имеет больше возможностей. В следующем туре мы увидим разницу в содержании игры.

– То есть вы уверены, что «Спартак» не станет чемпионом?
– Какой чемпион? Я вас умоляю. Даже и намёка нет. Если у Абаскаля были намеки – команда играла с задором, энтузиазмом, то сейчас этого нет. Они просто выходят на поле, и всё. Получается – хорошо, не получается – ну и ладно, — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

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