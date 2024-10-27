«Нефтехимик» и «Сокол» поделили очки в матче Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Нефтехимик». В качестве главного арбитра выступил Богдан Головко (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Команды не забили друг другу голов. В матче были показаны две жёлтые карточки.

После этого матча «Нефтехимик» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Саратовский «Сокол» после 16 сыгранных матчей имеет в своём активе 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. На первом месте находится «Балтика», у которой 30 очков после 16 встреч.