«Хетафе» и «Валенсия» поделили очки в матче 11-го тура Ла Лиги

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 36-й минуте полузащитник «Валенсии» Энсо Барренечеа открыл счёт. Ответный мяч «Хетафе» на 90-й минуте забил хавбек Мауро Арамбарри, реализовав пенальти.

После 11 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав семь очков.