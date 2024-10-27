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«Хетафе» и «Валенсия» поделили очки в матче 11-го тура Ла Лиги

«Хетафе» и «Валенсия» поделили очки в матче 11-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Барренечеа – 36'     1:1 Арамбарри – 90'    

На 36-й минуте полузащитник «Валенсии» Энсо Барренечеа открыл счёт. Ответный мяч «Хетафе» на 90-й минуте забил хавбек Мауро Арамбарри, реализовав пенальти.

После 11 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав семь очков.

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