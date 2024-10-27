«Хетафе» и «Валенсия» поделили очки в матче 11-го тура Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Испания — Примера . 11-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Барренечеа – 36' 1:1 Арамбарри – 90'
На 36-й минуте полузащитник «Валенсии» Энсо Барренечеа открыл счёт. Ответный мяч «Хетафе» на 90-й минуте забил хавбек Мауро Арамбарри, реализовав пенальти.
После 11 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав семь очков.
Комментарии
- 27 октября 2024
-
21:29
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:23
-
20:22
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
19:17