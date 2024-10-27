«Арсенал» — «Ливерпуль»: Мерино вывел лондонцев вперёд на 43-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В конце первой половины полузащитник хозяев Микель Мерино вывел свою команду вперёд.
На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в чемпионате. Подопечные Арне Слота набрали 21 очко после восьми матчей. Лондонский «Арсенал» занимает четвёртое место с 17 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.
- 27 октября 2024
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