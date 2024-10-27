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«Интер» — «Ювентус»: Зелиньски открыл счёт на 15-й минуте, реализовав пенальти

«Интер» — «Ювентус»: Зелиньски открыл счёт на 15-й минуте, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Интер» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
4 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Зелиньски – 15'     1:1 Влахович – 20'     1:2 Веа – 26'     2:2 Мхитарян – 35'     3:2 Зелиньски – 37'     4:2 Думфрис – 53'    

На 15-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

После восьми сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 17 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 16 очков. На первой строчке находится «Наполи», у которого 22 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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