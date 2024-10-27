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Личка просил футболку у Веры, Нгамалё показывал бинокль. Фото матча с семью голами

27 октября в Химках на одноимённой арене состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Химки» принимали московское «Динамо». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на 28-й минуте. Спустя две минуты хозяева ответили точным ударом хавбека Лукаса Веры. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел «Химки» вперёд, но на 45+3-й минуте защитник «Динамо» Роберто Фернандес сравнял счёт.

На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

Лучшие фото с матча «Химки» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 турах. «Химки» (11) идут на 13-й строчке.