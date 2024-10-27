Колыванов: наверное, руководство «Ростова» встретится с Карпиным — есть о чём поговорить

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Валерия Карпина из «Ростова».

«Ростов» в последнее время допускает много ошибок в обороне и пропускает — это болезненно. Вроде бы играют неплохо и показывают хороший футбол, но игра в обороне оставляет желать лучшего.

Карпина посещают разные мысли, но он же сказал, что мысли об отставке не связаны с футболом. Он большой профессионал, все это знают. Сложно сказать, нужна ли «Ростову» смена тренера. Наверное, руководство встретится с Карпиным и обсудит развитие клуба. Если команда не выигрывает семь матчей, значит, есть о чём поговорить», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.