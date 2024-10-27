Тренер «Химок» Артига: я бы хотел, чтобы арбитр дал пресс‑конференцию и объяснил решения

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал судейство в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Хочу отметить важные моменты: арбитр, который судил нас сегодня, работал и на матче с ЦСКА. Я не жалуюсь, но было бы лучше, чтобы арбитр дал пресс‑конференцию и объяснил решения. Я как тренер должен прийти на пресс‑конференцию и разобрать игру. Было бы хорошо, чтобы судья сделал так же. Интересно узнать, как арбитры принимают решения», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.