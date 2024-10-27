«Интер» — «Ювентус»: Зелиньски оформил дубль, реализовав второй пенальти хозяев

В эти минуты проходит матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Интер» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:2.

На 15-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ювентуса» на 20-й минуте забил нападающий Душан Влахович. Вывел гостей вперёд хавбек Тимоти Веа. На 35-й минуте отличился игрок чёрно-синих Генрих Мхитарян. Спустя две минуты Зелиньски оформил дубль во встрече, реализовав второй пенальти хозяев.

После восьми сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 17 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 16 очков. На первой строчке находится «Наполи», у которого 22 очка.