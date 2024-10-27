«Ницца» обыграла «Монако» с Головиным в составе в матче Лиги 1

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эванн Гессан и Гаэтан Лаборде. У гостей забил Брил Эмболо.

Монегаски с конца первого тайма играли в меньшинстве из-за удаления Вандерсона.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в основном составе команды и не отметился результативными действиями.