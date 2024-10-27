«Ницца» обыграла «Монако» с Головиным в составе в матче Лиги 1
Поделиться
Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Эмболо – 39' 1:1 Гессан – 45+1' 2:1 Лаборде – 71'
Удаления: нет / Вандерсон – 45+4'
В составе хозяев забитыми мячами отметились Эванн Гессан и Гаэтан Лаборде. У гостей забил Брил Эмболо.
Монегаски с конца первого тайма играли в меньшинстве из-за удаления Вандерсона.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в основном составе команды и не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 27 октября 2024
-
21:29
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:23
-
20:22
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
19:17