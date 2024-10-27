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Ницца — Монако, результат матча 27 октября 2024, счет 2:1, Лига 1

«Ницца» обыграла «Монако» с Головиным в составе в матче Лиги 1
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Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Эмболо – 39'     1:1 Гессан – 45+1'     2:1 Лаборде – 71'    
Удаления: нет / Вандерсон – 45+4'

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эванн Гессан и Гаэтан Лаборде. У гостей забил Брил Эмболо.

Монегаски с конца первого тайма играли в меньшинстве из-за удаления Вандерсона.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в основном составе команды и не отметился результативными действиями.

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