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Фото: Андрей Аршавин посетил матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в Лондоне

Фото: Андрей Аршавин посетил матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в Лондоне
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Экс-форвард «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин посетил матч своего бывшего клуба с «Ливерпулем» в 9-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). «Арсенал» выигрывает со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

Фото: из личного архива Андрея Аршавина

Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Российский игрок провёл за «канониров» 144 матча, в которых отметился 31 голом и 45 результативными передачами.

После восьми сыгранных матчей «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 20 очков. «Ливерпуль» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 21 очко.

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