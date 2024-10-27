Винисиус опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями во время «эль класико»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал заявление, вызванное расистскими оскорблениями на матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Прискорбно, что вчера на «Сантьяго Бернабеу» произошли расистские оскорбления. Этим преступникам нет места в нашем обществе. Я полностью поддерживаю Ламина Ямаля, Ансу и Рафинью. Я знаю, что Мадрид и полиция сделают всё возможное, чтобы найти и наказать виновных», — написал Винисиус в социальной сети X (ранее Twitter).

На 54-й минуте матча нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.