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Винисиус опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями во время «эль класико»

Винисиус опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями во время «эль класико»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал заявление, вызванное расистскими оскорблениями на матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Прискорбно, что вчера на «Сантьяго Бернабеу» произошли расистские оскорбления. Этим преступникам нет места в нашем обществе. Я полностью поддерживаю Ламина Ямаля, Ансу и Рафинью. Я знаю, что Мадрид и полиция сделают всё возможное, чтобы найти и наказать виновных», — написал Винисиус в социальной сети X (ранее Twitter).

На 54-й минуте матча нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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