«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На шестой минуте нападающий «Родины» Александр Юшин открыл счёт. Ответный мяч «Торпедо» забил полузащитник Равиль Нетфуллин.

После 16 сыгранных матчей «Родина» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков. Московское «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 30 очков.