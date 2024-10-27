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«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура Первой лиги

«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Юшин – 6'     1:1 Нетфуллин – 43'    

На шестой минуте нападающий «Родины» Александр Юшин открыл счёт. Ответный мяч «Торпедо» забил полузащитник Равиль Нетфуллин.

После 16 сыгранных матчей «Родина» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков. Московское «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 30 очков.

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