«Родина» сыграла вничью с «Торпедо» в матче 16-го тура Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Юшин – 6' 1:1 Нетфуллин – 43'
На шестой минуте нападающий «Родины» Александр Юшин открыл счёт. Ответный мяч «Торпедо» забил полузащитник Равиль Нетфуллин.
После 16 сыгранных матчей «Родина» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков. Московское «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 30 очков.
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