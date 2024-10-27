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Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив»: Батраков сравнял счёт

«Зенит» — «Локомотив»: Батраков сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 12 матчей. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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