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Николай Наумов высказался о возможной отставке Карпина из «Ростова»

Николай Наумов высказался о возможной отставке Карпина из «Ростова»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о его возможной отставке.

«У «Ростова» большой спад в игре. Вроде бы команда стабильна по составу, но допускают глупые ошибки, а также футболисты уверовали, что они очень сильные. У «Ростова» происходит недооценка соперника. Если ты нормально не оцениваешь соперника, то не можешь выигрывать единоборства на каждом участке поля, отсюда и поражения.

Почему отставка Карпина невозможна? Ничего невозможного нет. Карпин уже давно работает в «Ростове». Может, уже глаз замылился или наступила какая-то моральная усталость от рутины. Такое бывает у творческих людей. Карпин — творческий человек и сильный тренер. Но тренерам иногда нужно какое-то обновление. Может, наступило то время? Сборная России и «Ростов» — совершенно разные вещи. Карпин в национальной команде на своём месте. Не нужно торопиться, чтобы уходить из сборной России», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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