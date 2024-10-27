Павлюченко: игроки «Зенита» в сборной России могли сказать Адвокату: «Да иди ты!»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с нидерландским тренером Диком Адвокатом, возглавлявшим российскую национальную команду с 2010 по 2012 год.

«С Адвокатом тоже были проблемы. Дело в том, что он работал в «Зените», он был главным тренером «Зенита». И что мне при Адвокате не нравилось… Хотя он вроде как мужик нормальный, с ним можно пообщаться. Но он тоже больше уделял внимания именно игрокам «Зенита». Он больше проводил время с ними, позволял лишнего и закрывал глаза на какие-то моменты.

С ним игроки «Зенита» общались так… Они могли сказать: «Да иди ты со своими тренировками! С этими упражнениями иди в одно место!» Для меня это было дико. Может быть, они в «Зените» привыкли с ним так общаться. Я этого не понимал. Не могу представить, чтобы в 2008 году кто-то Гусу [Хиддинку] сказал: «Гус, да иди ты!» Не укладывается в голове! А Дик позволял.

Когда я это всё увидел, я пришел к Дику в номер, мы с ним сели, я ему это всё начал в глаза говорить. Я говорю: «Дик, так нельзя. Ты главный тренер. Почему ты позволяешь? Одним всё можно, другим нельзя. Так не пойдёт». Я ему это всё в глаза высказал. Он, кстати, воспринял тогда нормально. И я играл. Я думал, он после этого крест на мне поставит. Но нет, ничего подобного. Он выслушал, мы поговорили. Но тоже не очень нравился он мне», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Напомним, на чемпионате Европы 2012 года сборная России под руководством Дика Адвоката не смогла выйти из группы, выиграв у Чехии (4:1), сыграв вничью с Польшей (1:1) и проиграв Греции (0:1).