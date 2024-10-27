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«Арсенал» — «Ливерпуль»: Салах сравнял счёт в матче на 81-й минуте

«Арсенал» — «Ливерпуль»: Салах сравнял счёт в матче на 81-й минуте
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В эти минуты проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

Вингер гостей Мохамед Салах сравнял счёт на 81-й минуте.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в чемпионате. Подопечные Арне Слота набрали 21 очко после восьми матчей. Лондонский «Арсенал» занимает четвёртое место с 17 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.

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