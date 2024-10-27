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Арсенал — Ливерпуль, результат матча 27 октября 2024, счёт 2:2, 9-й тур АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 9-го тура АПЛ
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9'     1:1 ван Дейк – 18'     2:1 Мерино – 43'     2:2 Салах – 81'    

В составе лондонцев забили Букайо Сака и Микель Мерино. Гости ответили точными ударами Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.

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