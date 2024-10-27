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«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 9-го тура АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

В составе лондонцев забили Букайо Сака и Микель Мерино. Гости ответили точными ударами Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.