Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Батракова в матче с «Зенитом»

Бывший судья Игорь Федотов высказался о решении главного арбитра матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

«Почему Карасёв не удалил Батракова? По факту – это фол на жёлтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьёт именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям – это вторая жёлтая. Но, исходя из игры и других действий Карасёва, а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол. Если бы он подходил к игре по-буквоедски, то команды играли бы девять на девять. Я понимаю, почему он не полез в этот эпизод с красной карточкой, – чтобы удалить футболиста, тут должны ноги оторвать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.