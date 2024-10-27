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Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
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Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Батракова в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не удалил Батракова в матче с «Зенитом»
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Бывший судья Игорь Федотов высказался о решении главного арбитра матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Почему Карасёв не удалил Батракова? По факту – это фол на жёлтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьёт именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям – это вторая жёлтая. Но, исходя из игры и других действий Карасёва, а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол. Если бы он подходил к игре по-буквоедски, то команды играли бы девять на девять. Я понимаю, почему он не полез в этот эпизод с красной карточкой, – чтобы удалить футболиста, тут должны ноги оторвать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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