«Локомотив» впервые сыграл вничью в этом сезоне РПЛ в 13-м туре

«Зенит» и «Локомотив» поделили очки в матче 13-го тура РПЛ (1:1). Таким образом, «Локомотив» впервые в этом сезоне сыграл вничью.

До этого матча в нынешнем сезоне подопечные Михаила Галактионова не играли вничью в РПЛ. У команды девять побед и три поражения.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.