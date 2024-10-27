«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью впервые с 2021 года

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, Встреча, которая прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», закончилась со счётом 1:1. Таким образом, команды впервые не выявили победителя в очной игре с 2021 года.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. Московский «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр в чемпионате страны.