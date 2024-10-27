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«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью впервые с 2021 года

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью впервые с 2021 года
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Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, Встреча, которая прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», закончилась со счётом 1:1. Таким образом, команды впервые не выявили победителя в очной игре с 2021 года.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. Московский «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр в чемпионате страны.

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