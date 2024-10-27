«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в сверхрезультативном матче 9-го тура Серии А

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 4:4.

На 15-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Ювентуса» на 20-й минуте забил нападающий Душан Влахович. Вывел гостей вперёд хавбек Тимоти Веа. На 35-й минуте отличился игрок чёрно-синих Генрих Мхитарян. Спустя две минуты Зелиньски оформил дубль во встрече, реализовав второй пенальти хозяев. Увеличил преимущество миланского клуба Дензел Думфрис. На 71-й минуте отличился игрок чёрно-белых Кенан Йылдыз. На 82-й минуте Йылдыз записал дубль на свой счёт.

После девяти сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025, набрав 18 очков. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 17 очков. На первой строчке находится «Наполи», у которого 22 очка.