«Арсенал» не проиграл «Ливерпулю» в пятом матче подряд
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Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии. Игра состоялась сегодня, 27 октября, и закончилась со счётом 1:1. Таким образом, «Арсенал» не проигрывает «Ливерпулю» в пяти матчах подряд. Это самая длительная серия с 2011 года.
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 9' 1:1 ван Дейк – 18' 2:1 Мерино – 43' 2:2 Салах – 81'
На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.
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