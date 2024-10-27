«Арсенал» не проиграл «Ливерпулю» в пятом матче подряд

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Англии. Игра состоялась сегодня, 27 октября, и закончилась со счётом 1:1. Таким образом, «Арсенал» не проигрывает «Ливерпулю» в пяти матчах подряд. Это самая длительная серия с 2011 года.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 22 очка после девяти матчей. «Арсенал» занимает третье место с 18 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.