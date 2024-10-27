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Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение в результативном матче с «Динамо» Москва

Тренер «Химок» Артига прокомментировал поражение в результативном матче с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:4).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Расстроен результатом, мы ждали сегодня хотя бы одно очко. Но не жалуюсь на команду. Провели хороший матч, допустив пару ошибок в обороне. Не заслуживали поражения, а может, даже заслужили победу. Ключевой момент – ушли на перерыв при счёте 2:2. Будь счёт 2:1, это меняло бы весь расклад. Мы боролись до конца, пытались вырвать ничью – увы. Но если продолжим так играть, наберём в дальнейшем много очков», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

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