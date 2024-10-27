Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Знали, как соперник развивает свои атаки, за счёт кого, как располагаются. Важно было сыграть терпеливо, не выдёргиваться и сыграть сбалансированно в первом тайме. Да, территориально соперник владел мячом, но моментов не вспомнить. Мы хорошо начали второй тайм, стали играть выше, прессинговать. Уровень готовности позволяет выдерживать интенсивность игры.

Сейчас мы находимся на другом уровне психологии, наши игроки взрослеют. Нам чуть-чуть не хватило до победы. Во втором тайме, кажется, мы были острее по количеству моментов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.