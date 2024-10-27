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Галактионов — о травме Батракова: судья даже не наградил игрока «Зенита» жёлтой

Галактионов — о травме Батракова: судья даже не наградил игрока «Зенита» жёлтой
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травму полузащитника команды Алексея Батракова в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Батраков? Надеемся, что травма несерьёзная, но неприятная. А судья даже не наградил соперника жёлтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, что с Лёшей всё будет хорошо», – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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