Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о Самошникове

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о защитнике железнодорожников Илье Самошникове. Сегодня, 27 октября, красно-зелёные сыграли вничью с сине-бело-голубыми (1:1) в 13-м туре РПЛ. Самошников пропустил матч из-за дисквалификации.

«Самошников? Он набрал хорошую форму. Даёт нам разные опции в атаке и обороне. Это игрок, который нам необходим и помогает. Посмотрим, как мы его используем в следующем матче», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.