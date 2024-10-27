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Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о Самошникове

Главный тренер «Локо» Галактионов высказался о Самошникове
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о защитнике железнодорожников Илье Самошникове. Сегодня, 27 октября, красно-зелёные сыграли вничью с сине-бело-голубыми (1:1) в 13-м туре РПЛ. Самошников пропустил матч из-за дисквалификации.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Самошников? Он набрал хорошую форму. Даёт нам разные опции в атаке и обороне. Это игрок, который нам необходим и помогает. Посмотрим, как мы его используем в следующем матче», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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