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Галактионов: не акцентировал бы внимание на нашей удачной статистике с «Зенитом»

Галактионов: не акцентировал бы внимание на нашей удачной статистике с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал удачную серию в играх с «Зенитом» после очного матча 13-го тура в РПЛ (1:1). В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл оба матча.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Я бы не акцентировал внимание на нашей удачной статистике в матчах с «Зенитом». Каждый раз это новая история. В прошлом году «Зенит» действовал в другой стилистике. Сейчас перестроился и усилился. Так что это другая команда.

Я ещё в начале сезона сказал, что мы будем организованны, дисциплинированны и хорошо готовы физически. Плюс растём с психологической точки зрения. Так что нам нужно двигаться вперёд и добиваться результата», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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