Галактионов: не акцентировал бы внимание на нашей удачной статистике с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал удачную серию в играх с «Зенитом» после очного матча 13-го тура в РПЛ (1:1). В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл оба матча.

«Я бы не акцентировал внимание на нашей удачной статистике в матчах с «Зенитом». Каждый раз это новая история. В прошлом году «Зенит» действовал в другой стилистике. Сейчас перестроился и усилился. Так что это другая команда.

Я ещё в начале сезона сказал, что мы будем организованны, дисциплинированны и хорошо готовы физически. Плюс растём с психологической точки зрения. Так что нам нужно двигаться вперёд и добиваться результата», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.