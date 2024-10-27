Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Хороший матч получился с точки зрения эмоций, борьбы. Жалко, что мы не смогли победить. Что касается нашей игры, то могли больше забить. Но в обороне были проблемы. В концовке позволяли создавать убойные моменты. Не могу сказать, что их было много, но тем не менее.

Думаю, болельщикам был интересен такой футбол. Мы проанализируем, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.