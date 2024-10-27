Сергей Семак объяснил обратную замену Артура в матче «Зенита» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил своё решение о проведении обратной замены нападающего Артура в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51' 1:1 Батраков – 68'
«Обратная замена Артура? Она была связана с тем, что мы исполняли стандартное положение. Мы атаковали, и было много фланговых передач. Посчитали, что надо выпустить ещё одного высокого игрока», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.
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