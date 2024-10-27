Сергей Семак объяснил обратную замену Артура в матче «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил своё решение о проведении обратной замены нападающего Артура в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Обратная замена Артура? Она была связана с тем, что мы исполняли стандартное положение. Мы атаковали, и было много фланговых передач. Посчитали, что надо выпустить ещё одного высокого игрока», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.