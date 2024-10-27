Сергей Семак высказался о решении Карасёва не удалять Батракова в игре с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о решении главного арбитра матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) не удалять полузащитника железнодорожников Алексея Батракова по ходу игры. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Неудаление Батракова? Это вопрос судейский. У меня с первых минут были вопросы по тому, за что даются карточки. Бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.