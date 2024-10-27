Семак: «Локомотив» был заведён больше «Зенита», но грубость не эквивалент настроя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» был больше заведён? Думаю, да. Но грубость – не эквивалент настроя. Что касается нашей игры, то нормальная игра с точки зрения качества. Вопросы по обороне есть. Понятно, что это не лучшая наша игра.

Те моменты возникали – череда наших ошибок. Это дело не только защитников. Тот же момент, который был в концовке у «Локомотива», – это связано с нашей неудачной игрой. Было достаточно обрезов, не хватало концентрации. Конечно, проанализируем. Изменения могут быть, но это не касается игроков только обороны», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.