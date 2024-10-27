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22:45 Мск
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«Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги 1

«Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги 1
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Сегодня, 27 октября, состоится матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'    

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Рульи, Мурильо, Балерди, Брассье, Кондогбиа, Хёйбьерг, Рабьо, Гринвуд, Энрике, Ваи.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Дембеле, Баркола.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

В прошлом сезоне команды два раза играли между собой в матче чемпионата Франции. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0, а, во втором круге на выезде одержал победу со счётом 2:0.

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