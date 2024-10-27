Наумов: такие матчи, как «Зенит» — «Локомотив», украшают чемпионат России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-зелёными (1:1).

«Очень понравилась игра «Зенит» — «Локомотив», такие матчи — украшение чемпионата. Он держал в напряжении до последней минуты. Результат закономерен — обе команды могли выиграть. Мне очень понравился «Локомотив», заряд у них был сумасшедший. Галактионов всё-таки умеет мотивировать, настроил команду. Он правильно сделал, что дал каждому поиграть с «Ростовом», то есть не сбил с игрового ритма.

«Локо» пропустил нелепый гол. Такой розыгрыш углового нехарактерен для команды, там есть высокие защитники, Батракову надо было просто подать. Они выдумали что-то и получили гол. Хорошо, что сумели отыграться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.