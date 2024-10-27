Тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру Соболева в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Выход Соболева? Был хороший момент, но ему не подсказали, когда Кассьерра был на дальний штанге. Все работают, трудятся. У всех ещё будут шансы», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.