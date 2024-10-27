Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Батраков был великолепен в матче с «Зенитом» — его чутьё не тренируется

Наумов: Батраков был великолепен в матче с «Зенитом» — его чутьё не тренируется
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Николай Наумов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 13-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Батраков был великолепен в матче с «Зенитом». Он молодой и очень талантливый парень. У него есть чутьё, которое не тренируется. Он находится там, где надо быть, поэтому реализовал единственный шанс, который был.

Думаю, в моменте с травмой ничего страшного не произошло. Это был болевой шок, голеностоп подвернулся от удара, связка вроде выдержала, потому что иначе бы он не смог наступать на ногу — пришлось бы уносить. Мне кажется, эта травма ненадолго. Он щупленький, маленький, конечно, травмы будут. В футболе без этого никуда», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о решении Карасёва не удалять Батракова в игре с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android