Наумов: Батраков был великолепен в матче с «Зенитом» — его чутьё не тренируется

Футбольный эксперт Николай Наумов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 13-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Батраков был великолепен в матче с «Зенитом». Он молодой и очень талантливый парень. У него есть чутьё, которое не тренируется. Он находится там, где надо быть, поэтому реализовал единственный шанс, который был.

Думаю, в моменте с травмой ничего страшного не произошло. Это был болевой шок, голеностоп подвернулся от удара, связка вроде выдержала, потому что иначе бы он не смог наступать на ногу — пришлось бы уносить. Мне кажется, эта травма ненадолго. Он щупленький, маленький, конечно, травмы будут. В футболе без этого никуда», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.