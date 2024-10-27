Результаты матчей РПЛ 27 октября

Сегодня, 27 октября, прошли матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 27 октября:

«Оренбург» — «Рубин» — 1:2;

«Пари НН» — «Спартак» — 0:2;

«Химки» — «Динамо» Москва — 3:4;

«Зенит» — «Локомотив» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 30 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший также 30 очков. Третье место с 28 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9), а в зоне стыковых матчей — «Факел» (11) и «Химки» (11).