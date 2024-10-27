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Сергей Семак объяснил, почему Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом»

Сергей Семак объяснил, почему Караваев не сыграл в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение оставить защитника Вячеслава Караваева на скамейке запасных в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Караваев готов, но на сегодняшний день мы дали возможность сыграть Мантуану, который хорошо выглядит на этой позиции», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 51-й минуте отличился нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. На 68-й минуте сравнял счёт полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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