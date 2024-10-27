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«С «Зенитом» можно играть только так». Созин – о матче «Локомотива» в Санкт-Петербурге

«С «Зенитом» можно играть только так». Созин – о матче «Локомотива» в Санкт-Петербурге
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 13-го тура РПЛ «Зенитом» — «Локомотив» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Сегодня я увидел максимально настроенный «Локомотив», он очень понравился. Никаких вопросов по мотивации – и в итоге мы получили один из самых ярких матчей первого круга. С «Зенитом» можно играть только так: при запредельном настрое и с таким составом – сильными центральными защитниками, Лантратовым в воротах, Бариновым в центре и Батраковым с Пиняевым в атаке», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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